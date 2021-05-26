Знаменитая украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала чувственный образ и грацию в танце

Артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем она показала нежный образ для выступления.

Так, на снимках Кухар позирует в длинном белом платье с высоким разрезом на юбке почти до самого бедра. На первом фото балерина встала на пуанты и эффектно раскинула руки у стены.

На втором снимке она продемонстрировала, как выполняет элемент поддержки на руках у премьера Национальной оперы Украины Ярослава Ткачука. Судя по подписи, танцоры готовятся к новому представлению «Спартак». На снимке Кухар выгнулась в чувственной позе в руках у партнера.

«Чем грязнее Рим, тем чище Спартак», - подписала снимки Кухар.

В комментариях к фото отметилась известная украинская актриса Ольга Сумская.

«Я в предвкушении!», - написала она.

Поклонники Кухар также не прошли мимо этого поста.

«Успехов вам во всем», «Восхитительная», «Слишком красивая», «Нежная красуня», «Очень не ординарное фото и красота», «Обожаю», - пишут люди.

Ранее Кухар опубликовала фото из гримерки после одного из выступлений - с ярким макияжем с блестками и с огромными букетами цветом.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" укатила на курорт, впечатлив развлечениями не по погоде: фото красотки.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" впечатлила Сумскую, показав, от кого унаследовала свою внешность: "Катюша, как...".

Также Politeka писала, Муж Кухар из "Танців з зірками" поразил обращением к другой женщине, в сети ахнули: "Какие слова...".