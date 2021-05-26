Знаменитая украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала чувственный образ и грацию в танце
Артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем она показала нежный образ для выступления.
Так, на снимках Кухар позирует в длинном белом платье с высоким разрезом на юбке почти до самого бедра. На первом фото балерина встала на пуанты и эффектно раскинула руки у стены.
На втором снимке она продемонстрировала, как выполняет элемент поддержки на руках у премьера Национальной оперы Украины Ярослава Ткачука. Судя по подписи, танцоры готовятся к новому представлению «Спартак». На снимке Кухар выгнулась в чувственной позе в руках у партнера.
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«Чем грязнее Рим, тем чище Спартак», - подписала снимки Кухар.
В комментариях к фото отметилась известная украинская актриса Ольга Сумская.
«Я в предвкушении!», - написала она.
Поклонники Кухар также не прошли мимо этого поста.
«Успехов вам во всем», «Восхитительная», «Слишком красивая», «Нежная красуня», «Очень не ординарное фото и красота», «Обожаю», - пишут люди.
Ранее Кухар опубликовала фото из гримерки после одного из выступлений - с ярким макияжем с блестками и с огромными букетами цветом.
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