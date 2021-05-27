Известный украинский шоумен и ведущий шоу «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник показал свой образ для нового громкого проекта

В новом посте на своей странице в Инстаграм Решетник объявил, что будет ведущим Международного конкурса красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International 2021. Об этом пишет Politeka.net.

Шоумен поделился новом снимке, на котором он позировал в роскошном костюме, явно подобранном для такого важного мероприятия. Комната на заднем плане тоже выглядела эффектно со множеством огоньков с розовой подсветкой.

На пост ведущего отреагировали главный герой 11-го сезона шоу «Холостяк» Михаил Заливако.

«Это опять обложка GQ?», - написал он.

Поклонники Решетника также не смогли пройти мимо этого поста.

«Тебе дали титул наконец?», «Супер Гриша», «Самый Лучший Ведущий», «Кто же еще», «Гриша, ты огонь», «Ну да, красавчик, верх супер, над дизайном брюк можно было бы по работать, скрыть не совершенства шикарного мужчинки», - пишут люди.

Ранее мы сообщали, что жена Решетника Кристина показала свой отдых за городом.

Для нового фото она выбрала стильный свитшот с забавным принтом и голубые джинсы, при этом она распустила волосы и не нанесла на лицо косметику.

Напомним, жена ведущего реалити-шоу "Холостяк" Григория Решетника показала, как справляется с тремя сыновьями.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника показала подросшего сына, одевшись как он.

Также Politeka писала, ведущий реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник с женой Кристиной показали реалии жизни с тремя детьми, выкроив момент для романтики.