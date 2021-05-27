Главный герой шоу "Холостяк 11" Михаил Заливако решил поделиться откровением

Как сообщает Politeka.net, об этом герой шоу, который в финале выбрал Анну Богдан, написал на своей странице в Инстаграм.

«Для меня с детства это была каторга, потому что я дико ненавидел читать… это прям война с папой была, который заставлял читать по листу и потом пересказывать в конце дня. Не прочитал - не пошёл гулять. Но, я никогда не верил в то, что он говорил «сына, это тебе пригодится, поверь…» - написал он.

Заливако признался, что со временем изменил свое мнение.

«Ну что сказать😆 папа оказался прав. Книг много не бывает и я думаю, что одна из моих целей и мечт в жизни - это прочитать как можно больше книг за жизнь. Конечно, я тоже ленивый пень, который не всегда это делает, но, я себя заставляю😅», - отметил он.

ТОП-5 книг Михаила за последнее время выглядит следующим образом:

1. Дэн Миллен «Путь мирного воина»

2. Робин Шарма «Святой, Серфингист и Директор»

3. Ирина Хакамада «Дао жизни»

4. Ирина Хакамада «Рестарт»

5. Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»

Напомним, придя на шоу, Заливако хвастался, что в свой 31 год владеет логистической компанией и активно ее развивает. Первая работа Михаила – администратор гостиницы. Впоследствии он также был переводчиком иностранного языка. А вот экс-участница Анна Гузеева после вылета из шоу утверждала, что Заливако на самом деле никакой не бизнесмен, а тренер спортивного зала и фитнеса.

Напомним, что победительница "Холостяка" с Заливако неожиданно "избавилась" от кудрей, поклонники оценили: "Тебе так идет…"

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако, выбрав Анну Богдан, поделился печальными откровениями: "Убивает страсть и..."

Также Politeka писала, что Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас..."