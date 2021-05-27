Победительница "Холостяка-11", героем которого был бизнесмен Михаил Заливако, Анна Богдан ответила на важные вопросы фанатов

После финала «Холостяка», в котором Михаил Заливако выбирал Анну Богдан, поток негативных комментариев обрушился на пару, ведь если Михаилу пророчили счастливое будущее с молодой участницей Юлией «Зайкой», то Анну отказывались принимать в качестве победительницы.

Разведенная молодая женщина решила не отвечать на поток негатива в свой адрес, но на вопросы фанатов личного характера о жизни и важных жизненных уроках в целом, ответила на своей странице в Инстаграм.

«Парень запрещает идти на работу, мол я должна работать и убирать», - пишет поклонница. Анна не стала сдерживаться: «Как это вообще парень может что-то запрещать? Вам мама может запретить идти гулять с мальчиком в 12 лет, но явно не парень! Вы же себя не на мусорке нашли, почему фактически чужой человек может вам запрещать? Это повод задуматься о вашей жизни».

Одна девушка спросила, считается ли изменой поведение ее парня: «Для одних это измена, для других – нет, все индивидуально».

Анна также отметила, что ни одни витамины, упражнения и убеждения не помогут избежать стресса, если есть раздражающий фактор, с которым надо бороться.

Еще одна поклонница рассказала об избиении мужа, с которым у нее разница в 17 лет, и сразу получила уверенный ответ Анны: «Готовы терпеть домашнее насилие над собой и будущими детьми? Вперед! Рожайте, делайте красивую картинку и живите так, чтобы никто не осудил. Но если вы хоть немножко любите себя и свое здоровье, то это повод задуматься над вашим будущим и безопастью».

Отметим, сейчас много критики стало поступать в сторону Анны. Девушка иногда отвечает своим ненавистникам. В частности она "заткнула рот" одной из пользовательниц сети. В своем сторис Анна разместила фото, где одна из фанаток шоу неприятно высказалась о ее внешности.

"Уважаю мнение каждого человека, но только не тогда, когда критика касается внешности, данной нам с рождения", - написала Анна.

Победительница "Холостяка" отметила, что обидный комментарий ей написала девушка с ребенком, и выразила надежду - ее ребенку привьют хорошие манеры.

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