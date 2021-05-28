Известная модель Наоми Кэмпбелл показала себя и поздравила своего брата с днем рождения

Как пишет Politeka.net, Наоми стала легендарной моделью, которую прозвали "Черной пантерой". Красотка была на вершине популярности в 90-е годы, но и сейчас за звездой следят миллионы в социальных сетях, где Кэмпбелл ведет свой блог.

В этот раз Наоми опубликовала фото, на котором была в короткой куртке и платье и с ровными волосами. Рядом можно увидеть ее родного брата Ленни Кравица - американского рок-музыканта. Он в черном кожанном костюме и в черных очках. Дедушка со стороны отца был выходцем из обычной украинской еврейской семье, переехавшей в Нью-Йорк. Прадед Ленни, Леонид Портной был коренным киевлянином.

"С Днем Рождения, мой великолепный брат Ленни, ты такой реальный, преданный, честный. Любящий и оберегающий !! И давайте не будем забывать об оригинальной ROCKSTAR !! Я люблю тебя безмерно, Фам, пусть этот день благословит тебя и поможет тебе тысячу раз ❤️🎂❤️🎂❤️🎂❤️🎂", - написала Наоми.

В благодарность брат прокомментировал поздравление, и признался, что любит свою сестру, поблагодарив за теплые слова.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали в комментариях множество поздравлений для брата Наоми: "Мне нравится, что у него и Стиви один день рождения! Пусть правит любовь и Близнецы!", "В последнее время было много дней рождений 😭", "

В разное время с Кравицем встречались Мадонна, Кайли Миноуг, Наоми Кэмпбелл, Стелла Маккартни, Кейт Мосс, Натали Имбрулья, Кейт Хадсон, Пенелопа Крус.

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