Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", устроила себе настоящую тренировку
35-летняя певица не может жить без движения. Она систематически ходит в спортзал. Уже этой осенью она станет "Холостячкой 2". Ну а пока звезда показала, как после кофе готовит тело к проекту. Об этом она сообщила в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
"Я не знаю, как это оно прыгается", - подписано видео, где Злата делает прыжки.
На следующем видео видно, как Огневич тренирует ноги глубокими приседаниями с помощью фитнес-резинки.
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Исходная позиция - ноги на ширине плеч, резинка на бедрах чуть выше колен. Таз отведен назад и опускается вниз, до тех пор, пока бедра не станут параллельно полу. Возвращается в исходную позицию. Рекомендовано делать 3 подхода по 15 повторений.
Недавно певица решила провести целый месяц без кофе и воздержаться от вредной еды. Короче, так чтобы совсем без кофе она не сможет из-за насыщенного графика работы... (делает жест, будто стреляет в висок - ред.). Она спит по 4-5 часов и без кофе нереально проснуться. Также девушка пытается придерживаться здорового образа жизни.
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