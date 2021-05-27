Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", устроила себе настоящую тренировку

35-летняя певица не может жить без движения. Она систематически ходит в спортзал. Уже этой осенью она станет "Холостячкой 2". Ну а пока звезда показала, как после кофе готовит тело к проекту. Об этом она сообщила в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Я не знаю, как это оно прыгается", - подписано видео, где Злата делает прыжки.

На следующем видео видно, как Огневич тренирует ноги глубокими приседаниями с помощью фитнес-резинки.

Исходная позиция - ноги на ширине плеч, резинка на бедрах чуть выше колен. Таз отведен назад и опускается вниз, до тех пор, пока бедра не станут параллельно полу. Возвращается в исходную позицию. Рекомендовано делать 3 подхода по 15 повторений.

Недавно певица решила провести целый месяц без кофе и воздержаться от вредной еды. Короче, так чтобы совсем без кофе она не сможет из-за насыщенного графика работы... (делает жест, будто стреляет в висок - ред.). Она спит по 4-5 часов и без кофе нереально проснуться. Также девушка пытается придерживаться здорового образа жизни.

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