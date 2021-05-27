За что досталось певице?

В Сети горячо обсуждают участие Тины Кароль в крупнейшем музыкальном фестивале Украины

Так, 36-летняя звезда объявила в своем TikTok, что станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend 2021, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Певица дважды появится на сцене. В подписи к кадрам засидевшаяся на карантине Тина сообщила, что рада выйти из онлайна.

"Наконец оффлайн! Жду тебя на моем концерте в @atlasweekend. 5 и 6 июля! ❤️ #atlasweekend", - подписано видео.

Стоит отметить, что эти дни будут бесплатными для посетителей фестиваля, поэтому концерт поп-дивы увидит каждый желающий.

На Atlas Weekend 2021 Кароль обещает исполнить хиты из своего крайнего альбома «Красиво», а также полюбившиеся ранее песни, но в новых аранжировках.

Специально для фестиваля певица готовит ciber show, для постановки которого пригласила хореографов-постановщиков Дмитрия Жука, а также Марину Кущеву, знакомую зрителям по постановке знаменитого клипа "Скандал".

На одной сцене с Тиной выступит барабанщик Джастина Бибера Devon Taylor, который специально прилетит на фестиваль.

Новость быстро разлетелась в Сети. В частности, на страничке журнала Viva! в Инстаграм жарко обсуждают это событие. На Кароль, представшую здесь на фото в серебристом платье с вырезом на животе, посыпалась критика:

"Только там ее и не хватало😂"

"Ужас"

"Пропал фестиваль"

"лучше бы не выходила"

"Класс ❤️"

"Она становится токсичной😢"

"Возможно, ее творчество рассчино на другой сегмент аудитории?"

Напомним, Тина Кароль на кадрах в постели переборщила с откровенностью и показала лишнее: "На грани..."

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".