В Сети горячо обсуждают участие Тины Кароль в крупнейшем музыкальном фестивале Украины
Так, 36-летняя звезда объявила в своем TikTok, что станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend 2021, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Певица дважды появится на сцене. В подписи к кадрам засидевшаяся на карантине Тина сообщила, что рада выйти из онлайна.
"Наконец оффлайн! Жду тебя на моем концерте в @atlasweekend. 5 и 6 июля! ❤️ #atlasweekend", - подписано видео.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Стихия и холод идут на Украину: где начнет заливать уже в ближайшие дни
Новая "ссора" Ксении Мишиной с Эллертом обрастает подробностями: "Грустно..."
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Адель без макияжа и в купальнике ошеломила внешностью, похудев на 44 кг: "Это ты!?"
Стоит отметить, что эти дни будут бесплатными для посетителей фестиваля, поэтому концерт поп-дивы увидит каждый желающий.
На Atlas Weekend 2021 Кароль обещает исполнить хиты из своего крайнего альбома «Красиво», а также полюбившиеся ранее песни, но в новых аранжировках.
Специально для фестиваля певица готовит ciber show, для постановки которого пригласила хореографов-постановщиков Дмитрия Жука, а также Марину Кущеву, знакомую зрителям по постановке знаменитого клипа "Скандал".
На одной сцене с Тиной выступит барабанщик Джастина Бибера Devon Taylor, который специально прилетит на фестиваль.
Новость быстро разлетелась в Сети. В частности, на страничке журнала Viva! в Инстаграм жарко обсуждают это событие. На Кароль, представшую здесь на фото в серебристом платье с вырезом на животе, посыпалась критика:
"Только там ее и не хватало😂"
"Ужас"
"Пропал фестиваль"
"лучше бы не выходила"
"Класс ❤️"
"Она становится токсичной😢"
"Возможно, ее творчество рассчино на другой сегмент аудитории?"
Напомним, Тина Кароль на кадрах в постели переборщила с откровенностью и показала лишнее: "На грани..."
Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".