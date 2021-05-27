Победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, поделилась своим мнением по поводу сексуальности в период беременности

Девушка вышла замуж за экс-"Холостяка" Никиту Добрынина, и сейчас пара ожидает рождения своего первенца. В новом посте в Инстаграм Даша решила обратить внимание публики на сексуальность женщин во время беременности, передает Politeka.net.

"Не забывайте о своей сексуальной стороне", - обратилась она к участницам.

Девушка опубликовала красивые снимки, на которых она позирует с полуоткрытым ртом. На Даше серый жакет, а под ним черная майка. Легкий макияж в нюдовых тонах и натуральные волны на волосах придают образу чувственности.

Пользователи в комментария засыпали Квиткову комплиментами, но не обошлось и без критики, некоторым не понравился полуоткрытый рот на всех фото.

"Почему на всех фото открыт рот? 😂", "Шикарна😍🔥😍🔥😍🔥😍", " Прекрасна😍🔥😍😍🔥", "Улыбка шикарная 😍🔥", " Красивые волосы😍", " Невероятно красивая 😍", Вааааау", "Полностью согласна 😍🔥🔥", "Класна, не треба про те забувати в будь-який період життя. А під час вагітності, жінка прекрасніша вдвічі ❤️", - написали пользователи.

Напомним, что жену "Холостяка" Добрынина засыпали поздравлениями после исчезновения: "Решил раньше времени родиться?"

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