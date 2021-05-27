Известный украинский шоумен и ведущий шоу «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник показал свой образ для нового громкого проекта

В новом посте на своей странице в Инстаграм Решетник восхищен мероприятием, на котором он ведущий - Международный конкура красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International 2021. Об этом пишет Politeka.net.

Шоумен поделился новом снимке, на котором он позировал в роскошном костюме, явно подобранном для такого важного мероприятия. Комната на заднем плане тоже выглядела эффектно со множеством огоньков с розовой подсветкой. Решетник показал нарезку видео своей работы - то он на сцене, то за кулисами.

"Mrs. Ukraine International 2021 👑 Це було феєрично 🕺🏻🤩 , - написал он.

Поклонники Решетника также не смогли пройти мимо этого поста.

"Майте совість, люди на хліб не мають, а Ви так розкошуєте.😂😮", "Супер Гриша", " Hollywood ", - пишут люди.

Ранее мы сообщали, что жена Решетника Кристина показала свой отдых за городом.

Для нового фото она выбрала стильный свитшот с забавным принтом и голубые джинсы, при этом она распустила волосы и не нанесла на лицо косметику.

Напомним, жена ведущего реалити-шоу "Холостяк" Григория Решетника показала, как справляется с тремя сыновьями.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника показала подросшего сына, одевшись как он.

Также Politeka писала, ведущий реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник с женой Кристиной показали реалии жизни с тремя детьми, выкроив момент для романтики.