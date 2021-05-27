51-летняя украинская певица Ирина Билык показала закулисный кадр

Ирина Билык занимается творчеством с раннего детства, в частности в шесть лет она уже была солисткой детского ансамбля «Солнышко», передает Politeka.net.

С тех пор артистка построила карьеру, завоевав большую любовь поклонников, благодаря своим песням.

На днях артистка выступила в Киеве с концертом в рамках юбилейного тура. К слову, выступление переносилось четыре раза из-за карантинных ограничений, однако фанаты вернули только несколько десятков билетов из примерно 7000 проданных мест.

В своем сторис Ирина опубликовала уникальный закулисный кадр. На фото певица предстала в наряде с декольте-сеткой и с перчатками. Билык подчеркнула глаза черным цветом.

"Юбилейный концерт. За момент до...", - написала артистка.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Ирина Билык за свою карьеру получила ряд престижных премий. Сейчас известная блондинка частая гостья на разных проектах.

При этом артистка занимается воспитанием своего маленького сына Табриза Ахмадова, которого родила суррогатная мать.

В начале мая певица рассказала, что разводится с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. Примечательно, что это был первый официально зарегистрированный брак Билык.

Звезда рассказала, что долгое время они жили в разлуке, и когда семья стала условной, она решила - это конец.

Напомним, что разводящаяся Ирина Билык сообщила об издевательствах коллег: "Я плакала".

Как Politeka писала, что Ирина Билык после развода с мужем украсила обложку журнала, заинтриговав заявлением: «Любите скандальные интервью?»

Также Politeka сообщала, что Ирина Билык тряхнула стариной, поразив видом с короткими красными волосами: «Украинская Милен Фармер».