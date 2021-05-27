Главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Никита Добрынин, который вместе с женой ждут пополнения в семье, откровено рассказал об их отношениях

Как сообщает Politeka.net, бывший участник романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин, который после проекта женился на Даше с, сейчас вместе с любимой в ожидании чуда. Не так давно пара в своих соцсетях сообщила о беременности.

«Любовь навсегда. Возможно ли это? Мы никогда не знаем, что ждёт нас в будущем, но имеем полную власть над своим выбором в данный момент. Мы с Дашей каждый день работаем над нашими отношениями. Делаем все для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь вместе. С каждым днём становимся мудрее и ещё больше сближаемся», - написал он.

Никита отметил, что они с Дашей научились решать недопонимания, которые иногда возникают.

«Мы точно знаем, что нет отношений без недопониманий, но уже знаем, как с ними справляться. Мы настолько сильно любим друг друга, что решили разделить свою любовь с нашим малышом. Совсем скоро нас будет больше, как и нашей любви друг к другу», - написал н.

Добрынин утверждает, что залог его с Квитковой счастливых отношений прост, и решил им поделиться.

• Всегда выбирайте сердцем, а не головой.

• Умейте слышать своего партнёра.

• Ищите компромиссы в спорных вопросах.

• Будьте честны, говорите о своих чувствах или обидах.

• Цените своего партнера.

Слова Добрынина тронули пользователей Сети. Они восхищаются парой, и желают, чтобы их отношения и чувства действительно сохранились на всю жизнь.

«Вы очень красивая пара! Желаю вам всю жизнь пронести вашу любовь! Будьте самыми счастливыми», «Крутые», «Прекрасные», «Вы невероятная пара», - пишут в комментариях.

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