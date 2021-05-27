Известный хореограф, звезда "Танців з зірками", Алена Шоптенко, показала, как проводит время в машине

Звезда чудесно выглядит с и без макияжа, сообщает Politeka.net. Хореограф никогда не стесняется показать себя с "голым" лицом.

В одном из интервью 33-летняя красотка рассказала, что стала заниматься гимнастикой для лица, для которой важны дисциплина и система. Гимнастику для лица артистка делает каждое утро.

От природы у танцовщицы хорошая кожа, но все равно она ухаживает за ней, нанося хорошую уходовую косметику. А с возрастом также стала постоянно посещать косметолога. Залог здоровой кожи, по мнению Алены, очищение - это кожа, у которой поры не забиты.

На одних из последних сторис танцовщица показала результаты хорошего ухода за кожей. Она позировала в машине, показав лицо без косметики.

Красотка двигала головой под музыку, сидя за рулем. Выглядела Шоптенко очень свежо.

"8.10 Бодро еду на съемку", - написала звезда.

Публикация не собрала много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Кроме того, что Алена Шоптенко ухаживает за кожей лица, также она правильно питается. Это привычка у нее с детства, хотя она и позволяет себе мучное и сладкое однако только в первой половине дня.

Звезда также утверждает, что состояние коже зависит от внешних факторов, в частности, получаемые стрессы. Но есть масса техник, с помощью которых действительно можно морально отдохнуть, и от этого выглядеть отлично.

Напомним, Шоптенко после застолий показала, как избавляется от лишнего веса: "Растрясли пасочки...".

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" показала, чем занимается ее маленький сын: "Недетские страсти".