Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала себя, рассказав о настроении
Как пишет Politeka.net, Сергей и Снежана уже не первый год вместе. И хоть между супругами было многое, включая измены, сейчас семья счастлива и воспитывает детей и занимается творчеством. При этом Снежана не отстает от Сергея и активно развивает свой блог в Инстаграм, где делиться с фанатами многим.
В этот раз Бабкина решила показать себя, рассказав о волшебном дне. Красотка была в платье в горошек и большой шляпе. Снежана смеялась, восхищая безупречной улыбкой.
"Волшебный День. Получаю все Витамины Счастья!", - написала красотка под фотографией.
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"ОГО!!!Какого ты мне на этом фото напоминаешь...)) Элизабет Тэйлор, или Монику Белуччи....?)) Ааааааа ВСПОМНИЛ!!!! СНЕЖАНУ БАБКИНУ!!!! Девочка - Лето", - написал Сергей Бабкин
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Феерично", "Шикарное состояние", "Волшебная", "Какая красота", "Она к вам лицу", "Солнечная. Вы очень красивая, женственная. Восхищаюсь и любуюсь", "Нежная и солнечная,шикарная Дива", "Невероятная красотка, лучик солнца".
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