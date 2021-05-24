Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана порадовала поклонников ярким фото с маленьким сыном Елисеем

Как сообщает Politeka.net, актриса и любимая жена популярного украинского исполнителя и музыканта Сергея Бабкина Снежана не перестает удивлять публику яркими фото в своем Instagram. В этот раз звездная красотка показала очаровательный кадр, на котором позирует на прогулке вместе с самым младшим ребенком – сыном Елисеем.

На новом снимке Снежана запечатлена в пасмурный день у работающего фонтана в парке. На прогулку красотка вышла в интересном образе – на ней темный наряд с короткой юбкой и массивными кроссовками на ногах, а за плечами видно большой рюкзак. Волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа, только милая улыбка. За руку Бабкина держит маленького сына в ярком наряде.

В подписи к фотографии Снежана написала: "Всем классной, яркой, счастливой Недели! Не забудьте, что уже в эту пятницу (28 мая) я жду всех желающих на БЕСПЛАТНОЙ Медитативной Неделе! 3 июня Старт Медитативного Месяца со мной! 10 июня Старт Марафона «Люби Себя». Уже решились на Волшебные Перемены? Кто со мной?". Пользователи тут же принялись обсуждать новую публикацию звездной красотки, засыпая ее и сына комплиментами, и отвечая на вопросы. "Какие милые", "Елисей подрос", "Красивые", "Как же похож на папу", "Красивые", - пишут пользователи.

Напомним, Многодетная мать Снежана Бабкина показала яркое семейное фото с самым младшим сыном: "Какие вы классные".

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