Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана порадовала поклонников милым фото со счастливым лицом

Как сообщает Politeka.net, актриса и любимая жена популярного украинского исполнителя и музыканта Сергея Бабкина Снежана не перестает удивлять публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз звездная красотка показала очаровательное фото, на котором показала свое лицо вблизи, а в подписи к нему рассказала, что делает ее счастливой.

На новом фото Снежана запечатлена на светлом фоне, она игриво позирует, показывая язык. Перед камерой жена музыканта появилась в темной кофточке, ее короткие волосы выпрямлены и аккуратно уложены, а на лице сдержанный макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Бабкина рассказала о своем новом марафоне под названием "Перевоплощение". "Как я счастлива. 2 года назад даже подумать не могла, что я кому-то могу помогать, кроме семьи! А сейчас читаю наш Sнежно-чат Марафона, где девочки знакомятся друг с другом и делятся опытами из прошлых моих Марафонов, рассказывают об изменениях и т.д., читаю и по-детски удивляюсь каждому сообщению. Неужели это обо мне они говорят? Как так могло произойти? Волшебство какое! Это ведь не моя профессия, я на это не училась! Как оно так раз и открылось? Это самое настоящее ЧУДО! А сколько вокруг нас маленьких, ежедневных чудес! Успевай только замечать и превращать их в Огромное Чудо!", - написала Снежана.

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