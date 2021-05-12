Жена украинского певца и музыканта Сергея Бабкина, Снежана, удивила кадрами таинства венчания

Украинская актриса театра и кино, а также талантливая танцовщица, Снежана Бабкина, показала то, что раньше скрывала, передает Politeka.net. Известно, что Сергей и Снежана познакомились в театре в 2007 году.

На тот момент Сергей был уже два года как женат на Лилии Ротань, вместе они воспитывали сына, Илью.

Однако Бабкин влюбился в Снежану, и оба тайно повенчались, а уже позже пара заключила официальный брак.

В своем недавнем видео в сторис Бабкина рассказала причину, почему она с Сергеем не сразу рассказали, что венчались и держали все в секрете. Оказывается, на тот момент оба состояли в браках.

"Это была самая настоящая тайна. Я была замужем, Сережа был женат. Знаете, как в фильме, и мы повенчались", - рассказала танцовщица.

А позже артистка разместила несколько кадров с таинства, где можно заметить ее с мужем в светлых нарядах, свидетелей и батюшку.

Напомним, брак Сергея Бабкина и Лилиии Ротань трещал по швам, ведь в то время артист злоупотреблял спиртным. Однако, встретив Снежану, певец был уверен, что ради нее готов «завязать» и сказал ей об этом.

Расторгнув брак с первой женой певец, как бы того не хотел, отдалился от своего сына, Ильи, тем более мать увезла его в Канаду.

К слову, певец воспитывает первого сына Снежаны, Артура, как родного.

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