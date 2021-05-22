Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана порадовала поклонников ярким домашним фото с "друганами"

Как сообщает Politeka.net, актриса и любимая жена популярного украинского исполнителя и музыканта Сергея Бабкина Снежана не перестает удивлять публику яркими фото в своем Instagram. В этот раз звездная красотка показала очаровательный кадр, на котором позирует на улице в домашнем образе, еще и в компании своих "друганов", то бишь лысых котиков.

На новом снимке Снежана запечатлена во дворе дома, она присела на корточки, а за ее спиной видно небольшую елку. Перед камерой красотка появилась в коротких черных шортах и тонкой серой кофточке. Ее волосы в короткой стрижке распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа, только милая улыбка. при этом поклонники отметили, что артистка выглядит очень молодо и свежо.

В подписи к фотографии Снежана написала: "Субботне-дворовое. Друганов моих видите?". Пользователи тут же кинулись обсуждать новое фото красотки, засыпая ее и котиков комплиментами в комментариях к публикации. "Вау, вы очень молодо выглядите", "Девчонка", "Какая хорошенькая", "Вау, как сверстница своей дочки", "Снежана, Вы прекрасны! Ваши друганы просто прелесть, "Быстро листала ленту и вообще подумала, что это Веселина. Браво", - пишут в комментариях к фото Бабкиной.

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