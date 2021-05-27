Известная украинская певица Мика Ньютон, переболевшая онкологическим заболеванием показала фото с мужем-американцем в годовщину свадьбы

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Мика разместила невероятной красоты кадры, признавшись, что п оследние 2 года были настоящими американскими горками.

Невероятно красивое фото с мужем Мика опубликовала в своем аккаунте в честь 7 лет брака. Девушка написала в Инстаграме, что не представляет своей жизни без любимого.

"Поздравляем нас с юбилеем! Празднуем 7 лет любви! Спасибо Крис Саваедра за то, что вы лучший муж и друг. Ты самый сильный человек из всех, кого я знаю, и спасибо тебе за то, что ты несешь меня, когда я чувствую, что у меня нет сил справляться со всем. Последние 2 года были настоящими американскими горками, и я знаю, что владеть агентством и иметь жену - это иногда ошеломляюще, хахахаха, но вы можете сделать даже больше! Я не представляю своей жизни без тебя! Я очень тебя люблю!❤️", - написала Мика в блоге, разместив несколько волшебных фото в блоге.

Девушке написали множество поздравлений и самых прекрасных пожеланий.

Напомним, Мика Ньютон излечила рак яичников, который мог лишить ее возможности стать мамой. После продолжительного лечения возможность иметь детей у певицы стала реальностью.

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