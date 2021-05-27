Украинская певица Анастасия Приходько после съемок в студии показала, как расслабляется в машине без лишней одежды

Звезда, которая совсем недавно родила третьего ребенка, показала, как едет домой после появления на телевидении. Как пишет Politeka.net, она поделилась соответствующими кадрами в своем Инстаграм.

На съемках в студии она была в брючном костюме и коротком узком топе. Однако, по дороге домой певица решила избавиться от лишней одежды, оставшись в одних брюках прямо в машине.

«У меня сегодня голый день!», - рассказала звезда.

Позже, уже дома, Приходько показала, как выглядит после непростого дня.

«Мне уже не помогает грим…Я этот топ не могла снять! Он расстегивается сзади…и я везде с этими си*ями, господи! Надо создать в Украине премию «Мама года» и шоу «Мама»…А мне так нравится ходить – голой!», - поделилась своими рассуждениями певица.

В подписи к кадрам певица уточнила, что ей нужно было снимать топ, чтобы покормить ребенка.

Недавно Приходько решила поддержать женщин, которые переживают из-за своего внешнего вида после родов, и показала свое фото без ретуши.

Певица подчеркнула, что гордится тем, что стала мамой в третий раз.

Напомним, Настя Приходько растрогала кадрами с сыном, рождение которого скрывала: "Наблюдательный и хитрый".

Как сообщала Politeka, Приходько показала мужа-красавца, с которым была в шаге от развода: домашние кадры.

Также Politeka писала, что Приходько, распахнув рубаху, решилась показать тело после родов, честные фото: "Обвисший живот, растяжки".