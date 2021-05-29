У популярной певицы Надежды Дорофеевой появилась девушка-двойник, которая снова поразила сходством с артисткой

Виктория не комментирует и не объясняет свое желание быть действительно похожей на исполнительницу. Она настолько мастерски копирует ее образы, что иногда сложно отличить, действительно ли это двойник, а не певица. Даже тату с цветами у девушки на руках путают поклонников.

Не так давно Виктория, которая ведет блог в соцсети "Инстаграм" снова выложила серию фото в образе украинской исполнительницы. Акценты на тату и красной помаде – излюбленном цвете в макияже Нади – сразу сделали девушку еще более похожей на певицу. А открытое декольте и сами наряды только завершили идеальные луки.

В комментариях поклонники Нади часто пишут девушке о сходстве, которые уже успели осмотреть ее аккаунт.

«Moment... 💙; Красотка; На Надю похожа😇; Сначала подумал ,что это Н.Дорофеева!...; Опять подумала Надя фотку выложила ❤️😂», - отвечают пользователи сети.

Стоит отметить, что продюсер Потап действительно заметил Викторию еще летом, когда запустил флешмоб в честь своей песни "Чика Бамбони". Он признал, что блогера можно легко перепутать с настоящей Надеждой Дорофеевой. Специально для того, чтобы привлечь внимание, артист также представил видео, на котором девушка танцует под новую песню.

На одном из фото Вика показала, как сделала себе прическу, с которой ранее ходила Дорофеева: волосы собраны на затылке и каскадом падают на плечи. Вдобавок, красотка не поскупилась на тени, тушь и другие косметические средства, чтобы стать как две капли воды похожей на известную артистку.

Напомним, что красотка-двойник превзошла Надю Дорофееву в танце, Потапу пора задуматься: "Капец, похожа"

Как сообщала Politeka, шаловливая Надя Дорофеева в трусах взбодрила соблазнительными позами: "Завидуйте тихо"

Также Politeka писала, что Дорофеева перед зеркалом похвасталась новым имиджем, озадачив пикантной деталью: "Тату на лице?".