Популярная украинская певица Настя Каменских вместе с коллегами не смогла сдержать эмоций перед публикой

Артистка вместе с коллегами Олегом Винником и Андреем Данилко не раз пересекалась на различных проектах, в том числе и в качестве судий на песенном шоу. Поэтому поклонники довольно часто публикуют кадры с участием звезд, которые им запомнились больше всего.

Во время одного из эфиров выступление участника практически довело до слез Настю, удивленную исполнением мужчины (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

«Каменских растрогалась! 💦🤩 Винник Поражен! 🔥🍒 Данилко в шоке! 🍇🍍 Мужчина из Украины невероятно трогательно и душевно исполнил знакомую песню Любы Успенской "Небо"!», - сказано в подписи к видео с выступлением.

Поклонники также выразили свои эмоции по поводу увиденного: «У мужчины из Киева имя есть?; какое прекрасно, чувственное исполнение, мне очень понравилось; судьи тоже в шоке, так мило и трогательно; хочется обнять; Боже до слез он поёт; а на Евровидение послать некого!; Вот это голос , круто!!!!👏; Его исполнение самое лучшее; круто спел; какой классный👍; Шикарное исполнение; Трогательно 😍❤️».

Ранее артистка вместе со своими подругами, в частности, с дизайнером Анной Андрийчук-Завгородней, отправилась в Мексику. Дело в том, что звезда снимала свое реалити "Девочки рулят", в котором показала, как проводит время с друзьями, отдыхая после напряженного года.

На новом видео в Инстаграм Настя позировала с бутылкой шампанского, а Анна присела у ее ног.

"Лучшая подруга, музыка, танцы и игристое 🥰. Отмечайте подружку, с которой на выходных нужно обязательно устроить что-то похожее 💕", - написала Каменских.

Напомним, Настя Каменских, задрав халатик в ванной, погладила себя на камеру: "Тело будет неотразимым".

Как сообщала Politeka, переболевшая коронавирусом Каменских рассказала о последствиях: "Просто кошмар".

Также Politeka писала, что ведущий "Голосу країни" засветил усики Каменских, такой жену Потапа еще не видели: "Роскошная!".