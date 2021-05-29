Известная украинская актриса Ксения Мишина, героиня шоу "Холостячка", показала в пикантном виде, как собирается по делам

После финала шоу «Холостячка» интерес к звезде вырос еще больше. Не только амбициозная роль в сериале «Крепостная», а также победа в танцевальном шоу сделали артистку популярной в сети. Участие в «Холостячке», где Ксении удалось встретить свою любовь, только придало скандального интереса.

Теперь за каждым шагом знаменитости пристально следят, не обходится без интереса к тому, чем занимается сейчас Ксения, как живет и как ухаживает за собой. В этот раз сама артистка в расстегнутых джинсах с ремнем, которые пришлось придерживать, рассказала, на какие процедуры ходит в салон.

«Так, приехала на свою любимую эндосферу. Знаете, почему любимую? Потому что работает. Когда впервые об этом услышала, подумала: ой, что за бред, неужели аппарат может как-то что-то убрать? Но нет, девочки, это работает. Ой, простите, что в таком виде, я готовлюсь к процедурке», - рассказала Ксения в своих Сторисах.

Не секрет, что Ксения Мишина стала известной благодаря своим работам в кино. Но заговорили о красотке все после того, как девушка пошла на новый проект "Холостячка", где за ее сердце боролись множество мужчин, но победу одержал Александр Эллерт. Сейчас пара живет вместе и даже решила завести себе хомячков.

Не так давно один из грызунов родил и сейчас у семьи их целых три. Но появилась проблема и Ксения решила записать стори, обратившись к украинцам:

"Дорогие мои. Всем привет. Я к вам с не очень хорошей новостью. Хотя, возможно, для кого-то и хорошая. В общем. У меня в клетках началась настоящая война и я решила кому-то подарить одного хомячка. Кто-то возможно хочет, напишите. Только в хорошие руки", - сказала Мишина.

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