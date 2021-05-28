Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", презентовала новую песню, удивив фанатов

Как пишет Politeka.net, у Славы Каминской в последнее время много перемен в жизни. Красотка в 2019 году развелась с пластическим хирургом Эдгаром, а буквально недавно группа "НеАнгелы" прекратила существование. Но красотка не унывает и начала сольную карьеру, радуя фанатов творчеством и продвигая себя через социальные сети.

В этот раз Слава показала фото, на котором была с измененным цветом волос, а на лице можно увидеть множество разметок, которые обычно рисуют для пластического хирурга. В ролике звучалаа песня "Слава Богу", в которой Каминская прощалась с прошлыми отношениями.

"Мой самый любимый день в году! "Слава Богу" в эфире.

Девочки, расставаться надо именно в таком настроении! С принцом прощаемся, коней оставляем себе", - написала Слава в публикации.

Фанаты посмотрели публикацию более 70 тысяч раз и написали комментарии:

"Исходя с разметок на лице, можно легко определить, кому посвящена песня)", "Слава, с Вашим тембром ....нужно брать выше песни", "Про кармические отношения, бес попутал, ПМС", "Это, типа по шагам Оли Поляковой?".

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