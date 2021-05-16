Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка "НеАнгелов", показала себя перед выходом на сцену
Как пишет Politeka.net, Слава Каминская и Виктория Смеюха больше не входят в группу "НеАнгелы". Продюсер перехотел заниматься артистами и запретил выступать с официальными концертами красоткам. Но сегодня, 16 мая, девушки дают последние концерты в Днепре и Киеве.
Слава на своей страничке в Инстаграм опубликовала новый пост, лаконично подписав: "Киев, мы начинаем".
На фото девушка была в боди с узорами, демонстрируя эффектные формы, развернувшись боком. Каминская смотрела вперед, готовясь к выступлению.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Мы очень ждём!!!!", "А почему не по-украински?", "Очень люблю", "Бомба".
Сообщалось, что известная украинская певица Слава Каминская подогрела интерес к себе кадром со съемок.
Так, в этот раз в социальной сети на фото Слава показала, как позировала в полупрозрачном кружевном халатике позирует на кровати рядом со своим концертным директором Денисом Мережко.
Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" вместе с Каминской тронули украинцев даже после распада группы
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