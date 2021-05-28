Знаменитая украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала чувственный образ и грацию в спектакле на сцене
Артистка поделилась серией новых видео на своей странице в Инстаграм в разделе сториз, пишет Politeka.net. В нем она показала невероятную єнергетику в зале после ее выступления.
Так, на видео Кухар работает на сцене. На видео балерина на пуантах эффектно играет свою роль.
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На втором видео она продемонстрировала, как выполняет элемент поддержки. Судя по всему, танцоры показали новое представление "Спартак". На снимке Кухар выгнулась в чувственной позе в руках у партнера.
"Чем грязнее Рим, тем чище Спартак", - раньше писала под снимками Кухар.
Поклонники Кухар восхищены выступлением, Катерине присылали множество комплиментов с ее работой в виде коротких видеороликов: "Полный восторг и непрекращающиеся овации. Браво!!!"
Ранее Кухар опубликовала фото из гримерки после одного из выступлений - с ярким макияжем с блестками и с огромными букетами цветом.
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