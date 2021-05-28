Знаменитая украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала чувственный образ и грацию в спектакле на сцене

Артистка поделилась серией новых видео на своей странице в Инстаграм в разделе сториз, пишет Politeka.net. В нем она показала невероятную єнергетику в зале после ее выступления.

Так, на видео Кухар работает на сцене. На видео балерина на пуантах эффектно играет свою роль.

На втором видео она продемонстрировала, как выполняет элемент поддержки. Судя по всему, танцоры показали новое представление "Спартак". На снимке Кухар выгнулась в чувственной позе в руках у партнера.

"Чем грязнее Рим, тем чище Спартак", - раньше писала под снимками Кухар.

Поклонники Кухар восхищены выступлением, Катерине присылали множество комплиментов с ее работой в виде коротких видеороликов: "Полный восторг и непрекращающиеся овации. Браво!!!"

Ранее Кухар опубликовала фото из гримерки после одного из выступлений - с ярким макияжем с блестками и с огромными букетами цветом.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" укатила на курорт, впечатлив развлечениями не по погоде: фото красотки.

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