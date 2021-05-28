Ведущая Леся Никитюк отправилась на жаркий отдых, откуда показывает кадры своей розкоши в Турции

Леся успевает не только сниматься в различных шоу, но и удивлять кадрами из отдыха. Чередуя съемки с отпуском вместе с семьей, артистка в этот раз решила на отдых в турецкий Бодрум. Причем роскошь виллы, где она отдыхает, поразила даже ее.

На новом фото Никитюк обедает за столиком на терассе, возле столика стоят две маленькие племянницы с пустыми тарелками и печально смотрят на телеведущую.

" Рубрика "Дуже Мама"😌" , - написала телеведущая под кадром на терассе апартаментов.

Пост телеведущей прокомментировала ее коллега Регина Тодоренко, отметив, что девочки сильно выросли. В ответ Леся Никитюк предложила "тащить" к ним сына Регины, назвав его "женихом".

Интернет-пользователи тоже решили немного подшутить над популярной телеведущей.

"Леська зажралась", "Интерпретация 2021 года картины Кустодиева "Купчиха за чаем" 1918 года. Какое время такие и купчихи 😂", P.S. Леся как всегда 🔥🔥🔥 "Эпичней было бы если рядом негритята стояли", "Ооо даааа, вот, прямо ща такое происходит у меня 🙈🙈🙈 присела попить кофе😂", " Мама та діти на роздільному харчуванні😂😂 мама окремо від дітей 😂😂😂😂 ", - написали пользователи.

Напомним, разводящийся Дзидзьо поразил Никитюк запросами своего райдера: "Слушай, как-то не по-человечески"

Также Politeka писала, что Никитюк публично обратилась к Ефросининой, которая не отвечает на звонки: «Нормальная, да?»