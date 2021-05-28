Известная украинская ведущая Катя Осадчая показала одно из мест в Грузии, которое ее поразило

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Его она посвятила своей недавней поездке в Грузию, где ее встретил местный шоумен, звезда украинских шоу «Холостяк» и «Танці з зірками» Иракли Макацария.

Судя по подписи к фото, во время поездки Осадчая отправилась на экскурсию, организованную Макацарией.

«Множество раз были в Грузии и никогда не доезжали до Мцхеты. Невероятно красиво! Иракли, хорошо, что решил устроить одну из экскурсий именно сюда. А в Светской жизни смотрите все подробности, как звезды гостили на родине Иракли. Кто был в этих краях, что видели интересного?», - написала ведущая.

Она также поделилась снимками, сделанными на фоне того самого места, о котором идет речь. На них Осадчая сидит на парапете, а за ее спиной открывается впечатляющий вид на горы и город.

Стоит отметить, что наряд ведущей напоминает традиционную грузинскую одежду с соответствующей шапочкой. Юбка ее платья позволяет ведущей, которая сейчас ждет ребенка, свои стройные ножки.

Поклонники Осадчей не смогли пройти мимо такого поста.

«Какая красивая», «Какая красота», «Прекрасные пейзажи!», «Грузия это любовь навсегда», «Катя, вы прекрасна», - пишут люди.

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