Известная украинская певица Ирина Билык поделилась стильным фото со своими сыновьями

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новым кадром в разделе Сториз своего Инстаграм.

Как известно, у Билык есть двое сыновей. Старшего – Глеба Оверчука – она родила от своего второго гражданского мужа Андрея Оверчука. Парню уже 20 лет и он живет самостоятельно. У Глеба уже есть невеста, с которой он вовсю планирует свадьбу. Младшему сыну певицы, который родился в браке с Асланом Ахмадовым, сейчас только пять лет. Несмотря на то, что Билык рассталась с мужем, Табриз продолжает жить с ней.

Из-за того, что Глеб живет отдельно, Билык не так часто показывает своих детей вместе. Однако, они сделали трогательное семейное фото для обложки глянцевого журнала.

Так, на снимке мать и сыновья позируют втроем в сочетающихся нарядах в черной гамме. Судя по этому снимку, волосы Глеба уже длиннее, чем у его матери.

Отметим, что недавно Билык выступила в Киеве с концертом в рамках юбилейного тура.

Этот концерт оказался для певицы особенным, ведь на него пришел президент Украины Владимир Зеленский. За это звезда отдельно поблагодарила его.

Напомним, что разводящаяся Ирина Билык сообщила об издевательствах коллег: "Я плакала".

Как Politeka писала, что Ирина Билык после развода с мужем украсила обложку журнала, заинтриговав заявлением: «Любите скандальные интервью?»

Также Politeka сообщала, что Ирина Билык тряхнула стариной, поразив видом с короткими красными волосами: «Украинская Милен Фармер».