Известная украинская певица Анастасия Приходько пожаловалась на сложности воспитания троих детей
Артистка, которая совсем недавно стала мамой в третий раз, поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На них она честно рассказала о том, с какими трудностями сталкивается дома.
«Короче, мамины дни. Сейчас уже накрывают на стол, на пора будет ужинать…Один хочет пюре, вторая хочет макароны. Как всегда! Нужно всем угодить, приготовить, поэтому сегодня я так…в заботах», - рассказала Приходько.
Певица призналась, что дома она не отдыхает.
«Это каторжная работа дома! Но надо все успеть. Быть мамой это класс!», - подытожила звезда.
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Она добавила, что у ее старших дочери и сына разные вкусы, однако она старается всегда спрашивать у каждого из них о предпочтениях и выполнять их.
«Иначе это потом перерастет в обиду», - отметила певица.
Как известно, что у Приходько есть старшая дочь Нанна, сын Гордей, а в апреле этого года она родила еще одного мальчика, которого назвали Лука. С недавних пор певица решила откровенно рассказывать о своем материнстве и делиться честными фото из жизни матери.
Ранее мы писали, что Приходько на телевидении сфотографировалась с одним из ведущих шоу, известным танцором Владом Ямой.
«Кто тут самый сексуальный танцор Украины? Правильно, Влад Яма», - написала звезда.
Напомним, Приходько сверкнула фигурой в коротком топе, засмущав даже Влада Яму: "Краснею...".
Как сообщала Politeka, Приходько показала мужа-красавца, с которым была в шаге от развода: домашние кадры.
Также Politeka писала, что Приходько, распахнув рубаху, решилась показать тело после родов, честные фото: "Обвисший живот, растяжки".