Ксения Мишина и Александр Эллерт развеяли слухи о разрыве отношений

Как передает Politeka.net, пара стала гостями спецвыпуска пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта".

В последнее время поклонников пары волнует, не расстались ли влюбленные, поскольку они перестали появляться в социальных сетях друг друга.

Более того, Ксения удалила совместные фото с Александром со своей странички в Instagram.

В комментарии Григорию Решетнику пара призналась, что они вместе и у них все хорошо, хоть и бывают ссоры.

"Все зависит от того, что между нами произошло. Основное правило в семье — садиться разговаривать. Я прошу Сашу разговаривать со мной через слово любимая", - призналась актриса.

Украинцы вздохнули с облегчением, услышав такое откровение Ксении.

"От реально они мне нравятся, классные, рада, что они вместе", "Я переживала больше за них, чем за холостяка", "На зло врагам, на радость людям", "Такая классная пара счастья и любви на долгие годы", "Очень рада их видеть вместе и очень счастливых", - писали в сети.

Напомним, "Холостячка" Мишина на фоне слухов о расставании с Эллертом обратилась к украинцам: "Что за боль..."

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