Наталья Могилевская сделала заявление о лишнем весе

Певица призналась, что во время карантина поправилась на 10 килограмм.

На своей страничке в Instagram Могилевская призвала к помощи самых звездных "похудаторов" Аниту Луценко и Наталью Самойленко.

"До лета осталось 3 дня, нужно экстренно худеть", - написала певица.

Артистка призналась, что займется похудением уже в ближайшее время.

"Такую проблему сейчас имеет едва ли не каждый человек, поэтому я предлагаю сделать марафон и подключить к этому тренера и диетолога. Я делаю это публично, потому что понимаю, что иначе никогда не похудею, а если пообещаю и не сделаю – мне будет очень стыдно", – заявила певица в эфире канала «Украина».



Артистка пообещала, что займется похудением уже в ближайшее время.

Напомним, что Могилевская, не сдержав эмоций, расплакалась за кулисами премии "Украинская песня года": "Не снимайте".

А еще Politeka писала, что Могилевская призналась, что случилось с ее заграничным ухажером: "Любовь не была настоящей...".

Также Politeka сообщала, что Могилевская раскрыла неожиданную правду о своем происхождении: "Всегда стеснялась...".







