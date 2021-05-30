Наталья Могилевская сделала заявление о лишнем весе
Певица призналась, что во время карантина поправилась на 10 килограмм.
На своей страничке в Instagram Могилевская призвала к помощи самых звездных "похудаторов" Аниту Луценко и Наталью Самойленко.
"До лета осталось 3 дня, нужно экстренно худеть", - написала певица.
Артистка призналась, что займется похудением уже в ближайшее время.
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"Такую проблему сейчас имеет едва ли не каждый человек, поэтому я предлагаю сделать марафон и подключить к этому тренера и диетолога. Я делаю это публично, потому что понимаю, что иначе никогда не похудею, а если пообещаю и не сделаю – мне будет очень стыдно", – заявила певица в эфире канала «Украина».
Артистка пообещала, что займется похудением уже в ближайшее время.
Напомним, что Могилевская, не сдержав эмоций, расплакалась за кулисами премии "Украинская песня года": "Не снимайте".
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