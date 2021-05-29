Победительница "Холостяка-11", героем которого был бизнесмен Михаил Заливако, Анна Богдан, не сдерживает эмоций после финала

Рассказывая на пост-шоу о своей жизни после «Холостяка», пара честно призналась, что некоторые моменты были очень непростыми, а также им было тяжело три месяца скрывать свои отношения, прятаться под масками и сидеть дома. Сам Заливако отметил, что выбирал сердцем и выбор сделал правильный.

Сразу после выпуска Михаил опубликовал счастливое фото с Анной. Сидя на руках у Михаила, победительница «Холостяка» также не скрывала своих эмоций, радостно обнимала мужчину и поцеловала его прямо в момент снимка, из-за чего кадр вышел размазанным.

«Я. Тебя. Люблю❤️», - пишет Михаил под новым фото.

«Ви бомба💣; Не верю!; Вы друг друга стоите 👏; давайте согласимся, как бы нам не хотелось чтобы Миша был с Юлей,он все же счастлив с Аней); Ждём свадьбу в замке и фото из красной комнаты 😂; Ты нас не обманешь! По пластике тел и маникюру, видно, что контракт!; Посмотрим дальше!; Йому фінансів не вистачить на неї, він ж не Богдан😂; Миш, мы поняли😂; Она тебе не пара, вы долго вместе не будете».

Ранее бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана поделилась в своем Инстаграм, как пережила разрыв с бывшим супругом. Девушка рассказала, что получила предложение руки и сердца от политика спустя три месяца их знакомства. Анна сразу ответила согласием.

Брак пары продлился недолго - в 2019 году они расстались.

По словам Анны, муж сильно ревновал ее, и хотел, чтобы она не ездила на работу в офис, а трудилась за компьютером дома. Даже поход к психологу, уговоры друзей и родственников не повлияло на решение победительницы "Холостяка" расстаться, хотя это ей давалось нелегко, ведь политика она называла своей первой любовью.

Напомним, что победительница "Холостяка" с Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "Если кого-то не устраивает...".

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