Певец Виктор Павлик опубликовал кадр со дня рождения певицы Камалии

Как передает Politeka.net, новым снимком артист поделился на своей страничке в Facebook.

"В Камушки на день рождения слетелись орлы", - сообщил певец в подписи к фото, на котором позировал в компании Михаила Поплавского.

Украинцы были восхищены совместным снимком легенд шоу-бизнеса.

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"Не хватает еще Павла Зиброва", "Орлы", "Причем юные", - писали в комментариях под постом.

Ранее 55-летний Виктор Павлик внезапно кардинально сменил сферу деятельности.

Павлик, 26-летняя жена которого ждет ребенка, удивил признанием на своей странице в Инстаграм.

Певец показал кадры, на которых запечатлен в форме водителя асфальтного катка и сообщил, что за руль такого необычного транспортного средства мечтал сесть с детства.

"Когда мои сверстники в детстве хотели быть пожарными или полицейскими, я хотел предстать вопреки общеизвестным профессиям и стать водителем асфальтового катка, поскольку это и есть редкая профессия. Возможно, малым, я уже подсознательно где-то понимал, что должен сделать все, чтобы наши отечественные дороги становились лучше!", - поделился певец.

Напомним, беременная жена Виктора Павлика показала архивные фото и откровенно рассказала о детстве: "У меня было...".

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