Певец Виктор Павлик опубликовал кадр со дня рождения певицы Камалии
Как передает Politeka.net, новым снимком артист поделился на своей страничке в Facebook.
"В Камушки на день рождения слетелись орлы", - сообщил певец в подписи к фото, на котором позировал в компании Михаила Поплавского.
Украинцы были восхищены совместным снимком легенд шоу-бизнеса.
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"Не хватает еще Павла Зиброва", "Орлы", "Причем юные", - писали в комментариях под постом.
Ранее 55-летний Виктор Павлик внезапно кардинально сменил сферу деятельности.
Павлик, 26-летняя жена которого ждет ребенка, удивил признанием на своей странице в Инстаграм.
"Когда мои сверстники в детстве хотели быть пожарными или полицейскими, я хотел предстать вопреки общеизвестным профессиям и стать водителем асфальтового катка, поскольку это и есть редкая профессия. Возможно, малым, я уже подсознательно где-то понимал, что должен сделать все, чтобы наши отечественные дороги становились лучше!", - поделился певец.
Напомним, беременная жена Виктора Павлика показала архивные фото и откровенно рассказала о детстве: "У меня было...".
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