Певец Виктор Павлик опубликовал кадр со дня рождения певицы Камалии

Как передает Politeka.net, новым снимком артист поделился на своей страничке в Facebook.

"В Камушки на день рождения слетелись орлы", - сообщил певец в подписи к фото, на котором позировал в компании Михаила Поплавского.

Украинцы были восхищены совместным снимком легенд шоу-бизнеса.

"Не хватает еще Павла Зиброва", "Орлы", "Причем юные", - писали в комментариях под постом.



Ранее 55-летний Виктор Павлик внезапно кардинально сменил сферу деятельности.

Павлик, 26-летняя жена которого ждет ребенка, удивил признанием на своей странице в Инстаграм.