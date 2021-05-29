Известная украинская ведущая Катя Осадчая показала, как проводит время в Грузии, любуясь цветами

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно заявила, что ждет третьего ребенка, на своей странице в социальной сети Инстаграм поделилась новыми кадрами. На серии снимков артистка залюбовалась розами во время отдыха в Грузии.

Позировала Катерина, как всегда, в необычном и ярком наряде. Бордовый оттенок платья с белыми узорами по всей длине сделал ее похожей на розу, по словам самих пользователей. А вот минимум макияжа и украшений акцентировали внимание на естественной красоте.

«Грузия и розы ❤️ пока жду цветения наших роз, здесь уже цветут в полную силу. В этом году особенно радуюсь сезонным цветам, полюбила ирисы и по приезду поеду за пионами. Какие ваши любимые цветы? 💚», - пишет Катерина.

Пользователи же восхитились красотой артистки:

«Катюша вы такая естественная в своей красоте, одна магия на лице❤️; А цветы разные ... тюльпаны, пионы, сирень, Лилии Герберы, розы); Шикардосна в платье !!!! Я просто влюбилась в нее !!!!🔥; Ну вот! Кого то ,, Украина украшает '' а кого то Грузия ... 👏☝️; очарование среди роз !!! 😍👍🌹; Красотка 🌺; Платье фантастическое как и Вы; Очень красивое платье! 👌🏻👍🏻; Красавица Катюша! Хватит летать ...)».

Также хвезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Его она посвятила своей недавней поездке в Грузию, где ее встретил местный шоумен, звезда украинских шоу «Холостяк» и «Танці з зірками» Иракли Макацария.

Судя по подписи к фото, во время поездки Осадчая отправилась на экскурсию, организованную Макацарией.

«Множество раз были в Грузии и никогда не доезжали до Мцхеты. Невероятно красиво! Иракли, хорошо, что решил устроить одну из экскурсий именно сюда. А в Светской жизни смотрите все подробности, как звезды гостили на родине Иракли. Кто был в этих краях, что видели интересного?», - написала ведущая.

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