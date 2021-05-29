Известный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов показал невероятно красивые украинские поля

Как пишет Politeka.net, совсем недавно Юрий Горбунов и Катя Осадчая признались, что ждут второго совместного ребенка. При этом, пара воспитывает старшего сына Кати от первого брака, а также общего сына Ивана. Несмотря на занятость, телеведущие стараются много путешествовать.

На свежих фото Горбунов показал, как карсиво выглядит поле с цветущим рапсом - необъятные территории солнечно желтого цвета на горизонте встречаются с голубым небом. Горбунов стал среди цветещего рапса, раскинул руки и позирует на камеру. Телеведущий в обычной белой футболке и удобных спортивных штанах. На его лице защитные солнечные очки.

"Вот они - ланы широкополые! Днепровские утесы - в другой стороне", - подписал снимок артист, вспомнив стих Тараса Шевченка "Заповіт".

В комментариях ему оставили массу восторженных слов. Поклонников умилило фото.

"Краса😍. Але Юрій, не топчіть ріпак, а то минулого року під час селфі люди соняхи витоптали і як ціна на олію підросла😂 (жарт) Гарного Вам настрою", " Це рапс, у Вас ренж на дизелi? Бiопаливо))) ", " Красота!👍🌞🌈🌻", - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что недавно Юрий Горбунов вместе с женой и маленьким сыном провел отпуск в Турции. Семья наслаждалась морскими прогулками на яхте и походами по музеям. У себя в сети Горбунов поделился эффектным фото из музея.

Напомним, что Горбунов усадил четырехлетнего сына за руль, поразив кадрами: "Папа, не мешай!".

А еще Politeka писала, что Горбунов рассказал, что его связывает с Решетником из «Холостяка»: «Наша с Гришей миссия…».

Также Politeka сообщала, что Горбунов засветил беременную Осадчую в глубоком декольте, показав, как они проводят вечер пятницы: "Настоящий кавалер".