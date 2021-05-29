Актриса и певица Дженнифер Лопес в темно-изумрудном платье с вырезом показала стройные ноги

Артистка ведет очень активный образ жизни и часто посещает различные мероприятия. Если дома и во время отдыха Лопес предпочитает носить исключительно комфортную одежду и спортивные костюмы, то на светских мероприятиях звезда считает, что должна блистать.

Именно поэтому перед фотографами Лопес появляется всегда в трендовых платьях с нескромными декольте или вырезами на бедрах - звезда намеренно выбирает акцент на теле. В 51 год выглядеть моложе на целых двадцать лет может считаться искусством. Именно поэтому Дженнифер гордится секретами красоты.

В изумрудном наряде с блестками она показала не только ровный загар, но еще и подтянутое тело и фигуристые изгибы.

Ранее фанаты показали, как Дженнифер отправилась на тренировку в блестящем топе и такого же цвета лосинах, белые кроссовки и серебристая сумочка дополнили лук. Фотограф поймал актрису в различных ракурсах, тем самым продемонстрировав ее мускулистые формы во всей красе.

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное.

"Она моя королева, но мне не нравится этот наряд, совсем", "Великолепная😍❤️ Хорошая работа, Джей", "Мы слишком далеко от ее спортзала. 😢", "В спортзал с сумкой за 300K! Действительно!!!", "Обаятельна как лицом, так и со спины - ты, как всегда, восхитительна. ❤️", "Вау!! Вот это мощь! Вы сияете! Сказочно, как всегда!", "От такого количества упражнений ее ноги становятся очень худыми внизу😢".

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