Актриса и певица Дженнифер Лопес в темно-изумрудном платье с вырезом показала стройные ноги
Артистка ведет очень активный образ жизни и часто посещает различные мероприятия. Если дома и во время отдыха Лопес предпочитает носить исключительно комфортную одежду и спортивные костюмы, то на светских мероприятиях звезда считает, что должна блистать.
Именно поэтому перед фотографами Лопес появляется всегда в трендовых платьях с нескромными декольте или вырезами на бедрах - звезда намеренно выбирает акцент на теле. В 51 год выглядеть моложе на целых двадцать лет может считаться искусством. Именно поэтому Дженнифер гордится секретами красоты.
В изумрудном наряде с блестками она показала не только ровный загар, но еще и подтянутое тело и фигуристые изгибы.
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Ранее фанаты показали, как Дженнифер отправилась на тренировку в блестящем топе и такого же цвета лосинах, белые кроссовки и серебристая сумочка дополнили лук. Фотограф поймал актрису в различных ракурсах, тем самым продемонстрировав ее мускулистые формы во всей красе.
Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное.
"Она моя королева, но мне не нравится этот наряд, совсем", "Великолепная😍❤️ Хорошая работа, Джей", "Мы слишком далеко от ее спортзала. 😢", "В спортзал с сумкой за 300K! Действительно!!!", "Обаятельна как лицом, так и со спины - ты, как всегда, восхитительна. ❤️", "Вау!! Вот это мощь! Вы сияете! Сказочно, как всегда!", "От такого количества упражнений ее ноги становятся очень худыми внизу😢".
Напомним, что 51-летняя Лопес в коротеньком топике использовала силу своей привлекательности
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