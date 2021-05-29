Ведущая Лилия Ребрик поделилась тем, как в их семье принято отмечать последний школьный звонок

Как известно, 40-летняя ведущая вместе с хореографом Андреем Диким воспитывают двоих дочерей, 8-летнюю Диану и 3-летнюю Полину. Конечно, пока только старшая из девочек в полной мере может ощутить радость от окончания учебного года. Кстати, еще не ясно, кто больше счастлив, ребенок или мама.

Лилия поделилась яркими фото в своем микроблоге в Инстаграм, рассказав о семейной традиции, передает Politeka.net.

"Наконец-то! Наконец начинаются летние каникулы! Праздник последнего звонка я обожала с детства, обожаю и сейчас (думаю, многие родители меня сейчас ох как поняли 🤣)! На самом деле еще из своих школьных лет помню этот день как один из самых светлых и самых важных в году! Отдельную радость ежегодно для нас с сестрой в этот день создавали наши родители: нас всегда поощряли в конце учебного года. Я всегда знала, что дома нас ждет подарок! И он совсем не зависел от оценок в наших табелях <...> Для нас это была теплая семейная традиция - некий старт лета с подарка, который ждал нас! Я до сих пор убеждена, что это одна из лучших традиций, так и в нашей семье Диана в последний день школы ежегодно никогда не остается без подарка!", - ведущая не сдержала эмоций.

Пользователи кинулись обсуждать пост Лилии. Некоторые заметили, как сильно на нее похожа старшая из девочек:

"Мама и дочки😍🔥 как же я вас люблю 😘🔥"

"Так похожа на маму! Красавицы!"

"А мы за сладкий подарок🙌"

"👏 Супер!!! Хорошая традиция!! Я тоже своему сыну покупаю подарок❤️❤️"

"Золотые слова! ☝️Прям в точку 😂"

Напомним, Лилия Ребрик показала свой утренний рацион, фото вкусняшек: "Можно и позавтракать".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в майке и шортиках подала украинцам хороший пример: "Надоело карантинить".

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