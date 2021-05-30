Новый курс валют в Украине покажет, как доллар и евро устремляются вниз, пока гривна укрепляется
В воскресенье, 30 мая, курс валют в Украине будет таким же, как и в предыдущий банковский день, 28 мая. Нацбанком тогда установил курс доллара 27,526 гривен (на 2 коп. меньше), а курс евро – 33,56 гривен (на 11 коп. меньше). Гривна немного укрепилась по отношению к иностранным валютам после того, как они подорожали в середине недели.
После выходных подобная картина сохранится. НБУ укрепил гривну еще на 2 коп. по отношению к доллару. В понедельник, 31 мая, один “вечнозеленый” застынет на отметке 27,5004 гривен.
Евро, в свою очередь, потеряет позиции сразу на 18 копеек и составит 33,3896 гривен.
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На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 1 копейку до 27,51 гривен за доллар, курс в покупке до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 33,46 гривен за евро.
Отметим, согласно прогнозам экспертов, укрепление гривны ожидается как минимум до середины лета, когда она будет колебаться в относительно узком коридоре 27,25 — 27,5 грн за доллар, что обусловлено сезонными факторами.
«Стратегически все говорит о том, что в ближайшие два — три месяца гривна продолжит укрепляться. Но не думаю, что мы сможем вернуться к уровню ниже 27 гривен за доллар США», — резюмировал советник председателя правления «Кредитвест банка» Василий Невмержицкий.
Напомним, гривна дала отпор доллару и евро, цифры резко изменились: НБУ раскрыл новый курс валют.
Также Politeka писала, что доллар и евро резко сменят курс, оставив гривну за бортом: в НБУ рассказали, что будет с валютой.