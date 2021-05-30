Новый курс валют в Украине покажет, как доллар и евро устремляются вниз, пока гривна укрепляется

В воскресенье, 30 мая, курс валют в Украине будет таким же, как и в предыдущий банковский день, 28 мая. Нацбанком тогда установил курс доллара 27,526 гривен (на 2 коп. меньше), а курс евро – 33,56 гривен (на 11 коп. меньше). Гривна немного укрепилась по отношению к иностранным валютам после того, как они подорожали в середине недели.

После выходных подобная картина сохранится. НБУ укрепил гривну еще на 2 коп. по отношению к доллару. В понедельник, 31 мая, один “вечнозеленый” застынет на отметке 27,5004 гривен.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 1 копейку до 27,51 гривен за доллар, курс в покупке до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 33,46 гривен за евро.