Актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, похвасталась новым образом

Как сообщает Politeka.net, в июне состоится музыкальный фестиваль - "Жара". Однако уже сейчас звезды российского шоу-бизнеса готовы веселиться и демонстрировать "горячие" наряды.

Среди них и Яна Кошкина, которая посетила препати "Жары", а снимком оттуда она поделилась в своем блоге Instagram.

Она позировала в элегантном платье-мини черного цвета с внушительным декольте. Платье расшитое пайетками и стразами и пикантный низ, подчеркивают упругие бедра и ягодицы артистки. Кошкина дополнила вечерний лук золотистыми босоножками с тонкими ремешками. В качестве броских украшений – небольшие свисающие серьги.

Она расположилась на красной дорожке, позируя на фоне плаката из мероприятия.

Стройная и соблазнительная фигура Яны Кошкиной заставила сеть писать волнительные и хвалебные комментарии. А некоторые пользователи сети заметили, что фигура артистки стала более худой.

"Прелесть", "Супер класс", "Красотка 🔥", "Классная лялька", "Всё худее и худее", "Ножки похудели!Жалко", "Красотка, все при ней", "Такая лапулька".

Стоит напомнить, что Яну Кошкину с экс-мужем актрисы Кристины Асмус Харламовым заметили вместе на одной из вечеринок, что стало поводом для слухов об их отношениях. И хоть знаменитости затем опровергли связь, но все равно продолжают активно использовать этот информационный повод.

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