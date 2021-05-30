Дочь Ани Лорак Соня показала, как сильно любит ее красотка-мама
Как пишет Politeka.net, Ани Лорак родила Соню 9 июня 2011 года. Малышке сейчас 9 лет, хотя через несколько лет малышка отпразднует свой первый юбилей. Малышка уже успела завести себе аккаунт в Инстаграм, где делиться своими фотографиями, а иногда показывает и маму. И хоть у Сони не так много поклонников, но девочка старается регулярно делать публикации.
В этот раз Соня опубликовала фото, на котором сидела в объятиях мамы. Красотки были в белых футболках и джинсах, позируя среди луга. Лорак взяла за руки красотку-дочь, улыбаясь на камеру.
Фанаты сразу начали ставить лайки и писать комплименты звездной семье:
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