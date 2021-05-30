Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана похвасталась талантами их единственной дочери
Пост родительской гордости и фотоснимки счастливая мама выложила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Многие мои подписчики знают, что в молодости🤪 я очень много лет занималась бальными танцами. Потом случился мой первый «переворот», и я ушла с головой в театр и в верхний брейк 😆», - написала Снежана.
По словам Бабкиной, их 10-летняя дочь Веселина, которая всегда занималась современными танцами, изъявила желание пойти на первую тренировку по бальным танцам.
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«Пошла и осталась. Занимается всего 2 месяца, но удивлению моему нет предела👏🏻
Сегодня был её первый Конкурс. Выступала в 2 категориях. И в этих 2 категориях заняла 1 места!!!🥇🥇
Вау! Горжусь! Восхищаюсь!», - отметила супруга музыканта.
Фолловеры искренне порадовались за таланты дочери Веселины.
"Поздравляю!!! Это хороший результат и мотиватор ! Мой сын тоже танцует, в Харькове) Можем в паре",
"Умничка, поздравляю!!!😍😍😍🔥🔥👏👏👏👏 Это хороший результат",
"Мои поздравления", - пишут в сети.
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