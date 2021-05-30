Известный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов поделился откровенным признанием
Юрий Горбунов и его супруга Катя Осадчая сейчас ждут второго ребенка. При чем скрывали они так долго, как могли. При этом, пара воспитывает старшего сына Кати от первого брака, а также общего сына Ивана.
Как пишет Politeka.net, в новом посте шоумен рассказал о своем отношении к Киеву, с которым связан уже много лет.
«С Днем рождения, любимый город в мире! Безвозвратно в тебя влюбился давно, когда приехал поступать в театральный институт. И с годами, эта любовь становится только сильнее!!» - написал шоумен в День Киева.
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Горбунов показал фото, сделанные в популярных местах столицы.
Телеведущий сфотографировался на площадке, с которой открывается вид на Подол. Также он показал снимок сделанный на фоне Андреевской церкви и в парке «владимирская горка.
Как известно, Юрий Горбунов родился в городе Новый Роздол Львовской области. Вырос на Ивано-Франковщине.
Недавно Горбунов показал фотопосреди поля с цветущим рапсом - необъятные территории солнечно желтого цвета на горизонте встречаются с голубым небом.
"Ось вони-лани широкополі! Дніпровські кручі - в іншій стороні", - подписал снимок артист, вспомнив стих Тараса Шевченка "Заповіт".
Напомним, что Горбунов усадил четырехлетнего сына за руль, поразив кадрами: "Папа, не мешай!".
А еще Politeka писала, что Горбунов рассказал, что его связывает с Решетником из «Холостяка»: «Наша с Гришей миссия…».
Также Politeka сообщала, что Горбунов засветил беременную Осадчую в глубоком декольте, показав, как они проводят вечер пятницы: "Настоящий кавалер".