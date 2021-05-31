Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показывает варианты самых смелых образов

Дженнифер Лопес имеет необычное чувство стиля, которое способно взволновать не одного человека. В своем возрасте исполнительнице может позволить себя выглядеть и скромно, и пикантно, и даже как подросток – надевать исключительно яркие спортивные костюмы.

Во всех этих луках звезда себе не отказывает. Если в реальной жизни она носит спортивные костюмы и хвастается прессом, то на фотосессиях Лопес предпочитает делать акцент на бюсте и ногах.

Гордостью Лопес считается ее форма, которой она добивалась не один год. По мнению Дженнифер, залог успешного ухода за собой лежит в правильном увлажнении кожи, большом количестве воды, которую она постоянно пьет, и тренировках. На съемках не так давно именно поэтому Лопес без скромности хвастнула изгибами в полной мере. Черная шляпа с черным боди превратили певицу в настоящую кокетку.

Отметим, в недавней съемке Джей Ло также показала модные луки. Звезда позировала в белоснежном костюме, едва не вывалив бюст. Брюки на высокой посадке подчеркнули тонкую талию знаменитости. Джей Ло была в спортивной обуви, сделав образ тем самым, каким-то более молодежным и игривым.

"Красиво как всегда !!! 💙 Та еще волшебница", "Королева, нет, какая дива", "Бомба", "Ты выглядишь потрясающе 👌👌👌", "Вы очень красивы😍", "Леди босс", "королева, а остальные - никто", - написали пользователи сети.

Напомним, что 51-летняя Дженнифер Лопес обтянулась латексом, сверкая упругими "кокосами": "Какая дива".

А еще Politeka писала, что 51-летняя Лопес поплескалась в бассейне в модном микро-бикини: "Горячее молодых".

Также Politeka сообщала, что Дженнифер Лопес в купальнике с непристойным вырезом устроила переполох на пляже: "Нимфа парит".