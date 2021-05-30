Внучка судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, итальянская актриса Анна Сафрончик показала, как развлекается в джакузи с подружкой
Как передает Politeka.net, 40-летняя внучка Чапкиса построила карьеру модели и актрисы в Италии, где живет много лет. А еще Анна довольно успешная блогерша и частенько делится с поклонниками разными снимками, на которых демонстрирует свое стройное и изящное тело.
Последние кадры, которые красотка разместила в сторис Инстаграма, не стали исключением.
Итальянская знаменитость показала, как отдыхает с подругами в джакузи.
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На Анне был темный раздельный купальник с пикантным вырезом сверху и с цепями на плавках.
Девушка эффектно покрутилась, держа перед собой камеру: продемонстрировала свою точенную фигуру с плоским животом длинными ногами и небольшим, но упругим бюстом.
Также Анна может похвастаться естественной красотой лица.
Не так давно мы сообщали, что Анна Сафрончик наслаждалась хорошей погодой в Риме.
На фото красотка сидит за столиком под открытым небом и счастливо улыбается. На ней простой черный наряд с глубоким декольте. Изюминкой образа модели стала подвеска с большим красным камнем.
Напомним, что 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в мини показала, чем лучше молодых: "Красота никогда не уходит".
А еще Politeka писала, что 40-летняя внучка Чапкиса приняла эффектную позу в платье с кружевом, поразив поклонников: "Какая ты красивая".
Также Politeka сообщала, что 40-летняя внучка Чапкиса в майке с глубоким декольте показала, как сохраняет молодость: домашние кадры.