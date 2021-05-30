Бывший «холостяк» Михаил Заливако показал, как веселится в компании своей избранницы Анны Богдан

Теперь, когда шоу «Холостяк» позади, пара может перестать скрывать отношения. Михаил и Анна тут же воспользовались этой возможностью, и теперь активно публикуют в соцсетях совместные кадры. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Заливако показал их совместные будни.

Так, снимок сделан в простой домашней обстановке, однако помимо самой парочки на нем есть другие люди и аппаратура. Можно предположить, что кадр сделали в промежутке между съемками.

На фото Богдан с улыбкой позирует перед зеркалом в бежевом пальто. Заливако стоит прямо за ней, а на его лбу красуются зеленые салфетки для борьбы с жирным блеском кожи.

«А как вы боретесь с жирным лбом?», - с юмором подписал кадр бизнесмен.

Подписчики экс-«холостяка» бурно отреагировали на его пост.

«Какие вы котики», «Хорошо, что только лоб», «Смешнючие вы», «Ну такие классные», «Вы непохожи, даже не знаю, будете ли вы дальше вместе», «Рога отпали уже?!?», - пишут люди.

Отметим, что недавно после выпуска пост-шоу Заливако и Анна Богдан подтвердили, что они все еще вместе и живут как настоящая полноценная пара.

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