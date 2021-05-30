Главный герой "Холостяк 11" Михаил Заливако и победительница шоу Анна Богдан показали, как веселятся к себя дома

После выпуска пост-шоу, спустя три месяца молчания пара наконец-то смогла раскрыться: они все еще вместе. Несмотря на массовый хейт в сети и комментарии пользователей о том, что Михаилу Заливако было лучше выбрать другу фаворитку, пара все выдержала.

После выпуска "Как выйти замуж" и фееричного пост-шоу пара поспешила показать уже семейные счастливые фото. На представленном кадре в социальной сети Инстаграм. Позируя перед зеркалом в толстовках и простых штанах пара выглядела очень счастливой. У них уже есть домашняя любимица - маленькая кошечка. Держа на руках ее, Анна покрутилась перед камерой рядом с Михаилом.

«Теперь есть только мы❤️» - пишет Анна.

Григорий Решетняк, телеведущий «Холостяка» и «Холостячки» сразу ответил: «Теперь можно всё!!! Юхууу 🥳 Поздравляю 🍾 😍».

Пользователи ответили:

«Урааааа❤; Ура! Аня и Миша! Желаю Вам искренне Любви счастья и всего самого прекрасного😍; Рада за вас, как за саму себя 🥰 любви вам❤️; ДА ладно, блин...; Зайка отбой, Аня я сижу просто смеюсь и плачу от щастя; Хоть какая-то хорошая новость за день! Вы супер ❤️; Как я сильно, искренне за вас рада 😍🔥; Вы такая красивая пара 😍; Вы не подходите друг другу».

В студию к ведущему проекта Григорию Решетнику пришли не только многие участницы из 11 сезона шоу, но и герои прошлых сезонов.

В финале шоу "Холостяк" Михаил Заливако признался девушке, что влюблен в нее и подарил кольцо, но главная интрига хранилась до появления Анны в студии.

Как оказалось, по окончании шоу влюбленные прилетели в Киев и сняли квартиру в столице и спустя неделю съехались и начали жить вместе.

Напомним, что победительница "Холостяка" с Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "Если кого-то не устраивает...".

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