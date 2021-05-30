Украинская актриса Ольга Сумская встретилась с балериной и судьей шоу "Танці з зірками" Екатериной Кухар

Теплая встреча произошла за кулисами сцены. Артистка Ольга Сумская поделилась серией новых видео на своей странице в Инстаграм в разделе сториз, пишет Politeka.net.

«Ну вот наконец-то мы встретились. Я думаю, когда я уже посещу ваше выступление», - говорит Сумская.

«А я твое, мы с тобой один за другим танцуем и играем» - отвечает ей Екатерина Кухар.

Нужно отметить, что две знаменитости встретили в городе Житомире.

Прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар приехала туда с балетом «Белоснежка», а нестареющая красотка Ольга Сумская играла на сцене в спектакле «Мастер и Маргарита».

До этого мы сообщали, что Ольга Сумская похвасталась букетом в человеческий рост.

Актриса вошла в гримерку, будучи еще наряженной в сценический ретро-костюм, с несколькими букетами цветов. Тот, что был из красных роз, практически достигал Ольгиной головы, при этом "хвостики" упирались в пол. Рост актрисы, как гласят открытые источники, составляет 178 см.

"Еще таких букетов у нас не было! Юрочка... это практически мой рост", - говорит Сумская.

Напомним, Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?".

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" впечатлила Сумскую, показав, от кого унаследовала свою внешность: "Катюша, как...".

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