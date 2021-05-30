Популярная модель и певица Даша Астафьева показала, как проходит ее отпуск за границей
Даша Астафьева наслаждается отдыхом в жаркой Турции, откуда делится в Instagram интересными снимками и своими мыслями.
35-летняя певица устроила себе фотосессию яхте на фоне морского и горного пейзажа. Одета она была в ярко зеленый длинный сарафан, который отлично сидел на ее подтянутой фигуре.
«Два дня была без сознания...
Прихожу в себя) @ngphaselisbay - это настоящий рай
Буду вас знакомить с достопримечательностями)
Потрясающая природа и все для того, чтобы уединиться , насладиться сервисом и комфортом, чувствовать заботу во всем!
Это любовь!», - написала знаменитость.
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Поклонники не оставили свою любимицу без восхищенных комментариев.
"Зелёный 🔥и природа 🌋",
"Какая красота, ❤️ И природа и Вы, Дашенька",
"Богиня",
"Муся, мы тут рядом с тобой! Приезжай!," - пишут в сети.
До этого знаменитость выставила серию солнечных кадров, отправившись на долгожданные каникулы в райский уголок. Она позировала на фоне красивейшего горного пейзажа и реки.
Певица поделилась снимками в черном дизайнерском платье с закрытым верхом и длинным подолом. Изюминкой представленного образа стал высокий разрез до бедра.
Напомним, что Даша Астафьева в шелковой пижаме раскрыла секрет своей привлекательности: "Я постоянно...".
Как сообщала Politeka, как Даша Астафьева изменилась с годами, от бунтарки не осталось и следа: "Похожа на Монику Белуччи".
Также Politeka писала, что модница Даша Астафьева выгуляла новое платье на отдыхе, в сети оценили: "На тебе даже пакет...".