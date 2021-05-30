Популярная модель и певица Даша Астафьева показала, как проходит ее отпуск за границей

Даша Астафьева наслаждается отдыхом в жаркой Турции, откуда делится в Instagram интересными снимками и своими мыслями.

35-летняя певица устроила себе фотосессию яхте на фоне морского и горного пейзажа. Одета она была в ярко зеленый длинный сарафан, который отлично сидел на ее подтянутой фигуре.

«Два дня была без сознания...

Прихожу в себя) @ngphaselisbay - это настоящий рай

Буду вас знакомить с достопримечательностями)

Потрясающая природа и все для того, чтобы уединиться , насладиться сервисом и комфортом, чувствовать заботу во всем!

Это любовь!», - написала знаменитость.

Поклонники не оставили свою любимицу без восхищенных комментариев.

"Зелёный 🔥и природа 🌋",

"Какая красота, ❤️ И природа и Вы, Дашенька",

"Богиня",

"Муся, мы тут рядом с тобой! Приезжай!," - пишут в сети.

До этого знаменитость выставила серию солнечных кадров, отправившись на долгожданные каникулы в райский уголок. Она позировала на фоне красивейшего горного пейзажа и реки.

Певица поделилась снимками в черном дизайнерском платье с закрытым верхом и длинным подолом. Изюминкой представленного образа стал высокий разрез до бедра.

Напомним, что Даша Астафьева в шелковой пижаме раскрыла секрет своей привлекательности: "Я постоянно...".

Как сообщала Politeka, как Даша Астафьева изменилась с годами, от бунтарки не осталось и следа: "Похожа на Монику Белуччи".

Также Politeka писала, что модница Даша Астафьева выгуляла новое платье на отдыхе, в сети оценили: "На тебе даже пакет...".