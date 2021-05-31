Новая неделя начнется для украинской гривны с роста по отношению к доллару и евро

В середине прошлой недели иностранные валюты после продолжительного падения их курса неожиданно рванули вверх. Тем не менее перед выходными гривне удалось укрепить свои позиции. Положительные тенденции для украинской валюты сохранятся и в начале новой недели, о чем свидетельствуют официальные данные Национального банка.

Так, в понедельник, 31 мая, курс доллара опустится на 2 копейки и составит 27,5004 гривен.

Курс евро в начале недели устремится вниз еще быстрее. Он упадет на 18 копеек и достигнет 33,3896 гривен.

Стоит добавить, что на межбанке в пятницу, 28 мая, доллар и евро также заметно подешевели. Курс американской валюты в продаже просел на 1 копейки – до 27,51 гривен, а курс в покупке составил 27,49 гривен. Курс евро в продаже опустился на 10 копеек и достиг 33,46 гривен.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик Вадим Иосуб, в течение ближайшей недели курс доллара будет относительно стабильным по отношению к гривне. По прогнозам эксперта, на межбанке он составит примерно 27,5 гривен, а стоимость наличного доллара в банках будет колебаться от 27,4 до 27,6 гривен.

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