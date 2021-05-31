Популярная украинская певица Анастасия Приходько откровенно рассказала, как чувствует себя из-за нехватки сна



Как известно, 25 марта артистка стала мамой в третий раз. Теперь она воспитывает дочь Нанну, сына Гордея и двухмесячного малыша Луку. При этом, совсем скоро после третьих родов звезда решила вернуться к работе, и уже успела засветиться на телевидении. В своем Инстаграм Приходько откровенно рассказывает о своей жизни, не стесняясь говорить и о трудностях.

Так, на новом фото певица показала, как выглядит после непростого дня, пишет Politeka.net. На снимке Приходько запечатлена по грудь и, судя по всему, на ней нет одежды. Это позволяет зрителям рассмотреть татуировки звезды. Выглядит певица довольно уставшей.

В подписи она уточнила, что ее внешний вид связан с большим количеством работы и недостатком сна.

«Я, если честно, падаю уже…И работать и не спать…Но сон для слабаков», - написала Приходько.

Добавим, что ранее певица решила поддержать других матерей и поделилась честным фото. Она показала, как выглядит в нижнем белье без фильтров и ретуши.

«Неожиданно, правда? А я не стесняюсь быть настоящей!» - написала Настя.

Напомним, Приходько, родившая третьего ребенка, откровенно рассказала о сложностях дома: "Это каторжная работа!".

Как сообщала Politeka, Приходько сверкнула фигурой в коротком топе, засмущав даже Влада Яму: "Краснею...".

Также Politeka писала, что Приходько, распахнув рубаху, решилась показать тело после родов, честные фото: "Обвисший живот, растяжки".